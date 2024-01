Franz Beckenbauer gestorben: Der 'Kaiser' des deutschen Fußballs

Wo Franz Beckenbauer war, war Licht und Leichtigkeit. Auf dem Rasen umdribbelte der 'Kaiser' die Gegner mit Eleganz. Als Teamchef führte er das geeinte Deutschland 1990 zum WM-Titel. Die Ausrichtung der Heim-WM 2006 war sein Meisterwerk in der dritten Karriere als Sport-Strippenzieher. Beckenbauer war die 'Lichtgestalt', die prägendste Persönlichkeit im deutschen Fußball. Am Sonntag starb er im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Beckenbauers Karriere: Schlaglichter und Schatten Franz Beckenbauer in Zitaten 'In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist', teilte die Familie mit. Beckenbauer lebte seit über zehn Jahren in Salzburg, nachdem er davor in Oberndorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gewohnt hatte. Beruflich pendelte er weiter nach München





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Ein Kindheitstraum wurde wahr – mittendrin bei Franz Klammers 70-FeierAm 3. Dezember feierte Skikaiser Franz Klammer seinen 70. Geburtstag. Der Feiermarathon fand diese Woche in Klammers Heimat Bad Kleinkirchheim seinen Höhepunkt – mit dabei NÖN-Redakteur Christian Eplinger.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Der Chat, der Sobotka nun zu Fall bringen sollHat Wolfgang Sobotka bei Thomas Schmid in einer Steuersache interveniert? Schmied sieht das so. Doch die Sache ist komplex. Der „Kurier“ legt nun jene Chat-Nachricht vor, die die WKStA zu weiteren...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Pensionierungswelle: Der Hausarzt, der nicht zusperren kannIm Burgenland ist jeder vierte Allgemeinmediziner älter als 60 Jahre alt. Weil sich kein Nachfolger finden lässt, ordiniert Rainer Oblak in Pinkafeld auch noch im Alter von 67 Jahren.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in PragNach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Afghanische Ex-Soldaten kämpfen im Sold der Russen in der UkraineEhemalige Soldaten der afghanischen Armee haben eine neue Aufgabe gefunden: Sie sollen im Sold der Russen in der Ukraine kämpfen, um sich an den Amerikanern zu rächen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »