„Das ist frech“:Kärntner Miramare-Springer wundert sich über Fake-News

Wer weiß? Vielleicht hätten Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich und Gattin Charlotte von Belgien als Bau- und Hausherren von Schloss Miramare über die Aktion nur milde gelächelt. Mehr als ein mildes Lächeln kann sich rückblickend auch der junge Gailtaler nicht abringen, der vor kurzem mit seinem Sprung von einer Brüstung des historischen Bauwerks bei Triest ins Meer für Schlagzeilen gesorgt hat.

„Ich bin schon – ganz legal – von der berühmten Brücke in Mostar gesprungen“, sagt der Schüler aus Hermagor. Er sei Sportler, in erster Linie Ski-Freestyler, und trainiere regelmäßig für seine Sprünge. „Ich weiß, was ich tue und was ich mir zutrauen kann. Wie immer habe ich mir die Situation vorher genau angeschaut und schnell gemerkt: Das schaffe ich locker.

Nicht gut zu sprechen ist der 18-Jährige auf den italienischen Infrastrukturminister und Vizeregierungschef Matteo Salvini. „Sie verdienen eine faire Belohnung: Identifizierung, Anzeige und eine hohe Geldstrafe“, hatte der Lega-Politiker. „Salvini hat für sein Posting einfach mein Video gestohlen und mich als Urheber nicht einmal verlinkt. Das ist frech“, findet der Schüler. headtopics.com

Dass ein Sprung ins Meer an dieser Stelle verboten ist, habe er vorab nicht gewusst, beteuert der Gailtaler. Ein nächstes Instagram-Projekt sportlicher Natur sei bereits in Vorbereitung.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

