Kurzlebige Trends kommen und gehen – sie aber haben zahlreiche Herrscher überdauert, Kriegen getrotzt und mit ein bisschen Zuwendung auch dem Zahn der Zeit: Schlösser und Burgen. Eine Veränderung, der sich aber nichts und niemand entziehen kann, ist die Klimaerwärmung – von der der Markt der österreichischen Schlösser und Burgen jedoch in mancher Hinsicht sogar profitiert.

Inzwischen werden aber sogar Gegenden wie das jahrhundertelang als notorisch ungemütlich geltende Waldviertel als deutlich weniger grimmig empfunden – und die sich verändernde Flora zeigt, dass es sich dabei nicht um eine gefühlte Milde handelt.

Angesichts der Überhitzung der Städte wissen manche die dicken, alten Mauern, die den inzwischen wieder geschätzten Schatten bieten, wieder mehr zu würdigen als noch vor zehn Jahren. Der Gedanke an eine gewisse Autarkie macht die historischen Gebäude ebenfalls sympathisch. Und wenn sie ohnehin schon ein wenig Zuwendung brauchen, lassen sich dabei auch gleich moderne, nachhaltige Lösungen mit der altehrwürdigen Substanz verbinden. headtopics.com

Im Inneren des Schlosses zeugen unter anderem barocke Stuckdecken, eine Granitstiege und noch vorhandene „Bedienstetengänge“ von der Geschichte des Hauses. Ein Rittersaal wurde einst mithilfe des Denkmalamts renoviert und steht noch immer unter Denkmalschutz. Mit einer Wohnfläche von knapp 750 Quadratmetern gehört das renovie­rungs­bedürftige Schloss zu den eher „gemütlichen“ Häusern, der Grund ist knapp 45.000 Quadratmeter groß.

Heute ist das U-förmige Hauptgebäude mit seinen 13 Fensterachsen in einem erhaltbaren Zustand und wird von den derzeitigen Bewohnern sorgfältig gepflegt. Allerdings sind auch hier Reno­vierungsmaßnahmen nötig, für die es Auflagen des Denkmalschutzes gibt. Vermittelt wird das Gebäude über Remax Thermal, der Kaufpreis wird auf Anfrage bekannt gegeben und wurde kürzlich aus familiären Gründen reduziert. headtopics.com

