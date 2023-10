Halloween-Hund erschreckt Passanten auf Kärntner Straße

In wenigen Tagen ist es so weit! In Form von unheimlichen Kostümen sowie schaurigen Filmen kommen Horror-Fans am 31. Oktober endlich wieder auf ihre Kosten. Doch bereits vor Halloween befinden sich einige bereits in Grusel-Stimmung, wenn auch nicht ganz freiwillig. So wie Renata M. aus Wien.Die Wienerin brauchte einen Moment um das Gesehene zu verarbeiten."Ich war geschockt! Hinzu kommt, dass ich das Wesen nicht wirklich zuordnen konnte", erzählte die Dame.

Bei dem gruseligen Vierbeiner handelte es sich um ein knochiges, elektrisches Hündchen. Renata konnte beobachten, wie auch weitere Passanten vom Gruseltier erschreckt wurden.Mit der Zeit konnte die Wienerin über den Vorfall lachen."Ein paar Meter weiter sah ich schließlich zwei junge Männer , die das kleine Ding aus der Weite fernsteuerten. Was für eine geniale moderne Erfindung.

