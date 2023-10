Halbzeitführung: ÖSV-Star Marco Schwarz greift in Sölden nach dem Sieg

Auf der verkürzten Strecke - wegen Windböen musste der Start nach unten verlegt werden - war Marco Schwarz vor allem. Dort fuhr er seinen Vorsprung auf Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt heraus. Der Weltmeister und Olympiasieger im Riesentorlauf liegt 29 Hundertstelsekunden hinter Schwarz. An dritter Stelle ist der Franzose Alexis Pinturault.

"Das war ein sehr guter Durchgang. Ich habe mich richtig wohlgefühlt", meinte Marco Schwarz im ORF-Interview. Zweitbester Österreicher ist Manuel Feller auf Rang acht, Stefan Brennsteiner ist nach dem ersten Durchgang Zehnter.

Brignone zerlegt Konkurrenz, ÖSV-Star lauertFederica Brignone ist bereits in Topform. Die Italienerin liegt nach dem ersten RTL-Durchgang in Sölden überlegen in Front. Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt in Sölden: Halbzeitführung für die älteste LäuferinFederica Brignone (33) markierte im ersten Durchgang die klare Bestzeit. Franziska Gritsch liegt als beste Österreicherin an der siebenten Stelle Weiterlesen ⮕

Live: ÖSV-Stars jagen in Sölden das StockerlNach den Frauen starten heute auch die Männer mit dem Riesentorlauf in Sölden in den Weltcup-Winter. Gelingt gleich der erste Podestplatz? Weiterlesen ⮕

ÖSV-Frauen bei Shiffrin-Jagd in Nebenrollen erwartetMikaela Shiffrin ist beim Auftakt-Riesentorlauf in Sölden die große Gejagte, Österreichs Ski-Frauen starten die Saison 2023/24 erneut mit verhaltenen Erwartungen. Weiterlesen ⮕

Brignone führt beim Riesentorlauf in Sölden, Tirolerin Gritsch beste ÖSV-LäuferinDie übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Top Ten und hatten teilweise großen Rückstand. Auch für Topstar Mikaela Shiffrin lief es nicht optimal. Der Entscheidungsdurchgang beginnt um 13.00 Uhr. Weiterlesen ⮕

Ski-Boss Eliasch schießt gegen den ÖSVDer Ski-Weltcupstart auf dem Gletscher in Sölden hat viel Staub aufgewirbelt. Nun meldete sich auch FIS-Präsident Johan Eliasch zu Wort. Weiterlesen ⮕