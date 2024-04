COFAG-U-Ausschuss befragt Beamte des Finanzministeriums Innsbruck

Im von der Opposition eingesetzten COFAG-U-Ausschuss wird sich diese Woche viel um Rene Benko und die insolvente Signa drehen. Benko selbst ist als Auskunftsperson geladen, davor werden Beamte des Finanzministeriums Innsbruck aussagen – die Signa war 2018 nach Innsbruck gewechselt und soll sich dadurch Steuern erspart haben.

Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) startet die zweite Befragungswoche zunächst mit mehreren Finanzbeamten mit Fokus auf das Finanzamt Innsbruck. Geladen sind Beamte, die teilweise mit Prüffällen im Bereich der Signa Holding bzw. in Benkos Umfeld befasst waren – etwa mit der Prüfung der Schlosshotel Igls GmbH. Die Beamten sollen dem Ausschuss ihre Wahrnehmungen dazu darlegen. Gegen einen von ihnen läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches, wobei es einen Zusammenhang mit dem laufenden U-Ausschuss geben sol

Ermittlungen gegen Finanzbeamten wegen AmtsmissbrauchsBekannt geworden ist die Causa in Innsbruck im Zusammenhang mit dem Cofag-U-Ausschuss.

Benko am Donnerstag im COFAG-U-AusschussDer von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur geht ab Mittwoch in die zweite Befragungswoche. Den Start machen mehrere Beamte aus dem Finanzministerium. Besonders groß durfte der Medienandrang am Donnerstag werden: Dann soll der Unternehmer René Benko als Befragungsperson aussagen.

„Milliardäre“ im Fokus: COFAG-U-Ausschuss startet BefragungenAm Mittwoch startet der COFAG-U-Ausschuss mit den Befragungen. Eingesetzt wurde das parlamentarische Untersuchungsgremium von SPÖ und FPÖ – zentral dreht sich alles um die Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) und deren Fördervergaben.

COFAG-U-Ausschuss: Benko und Wolf rasch im FokusDer U-Ausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur (COFAG) ist am Mittwoch intensiv angelaufen. SPÖ und FPÖ – sie hatten den Ausschuss eingesetzt – lenkten rasch auf jene Personen, die aus ihrer Sicht systemisch bevorteilt wurden.

Rene Benko in COFAG-U-Ausschuss geladenAm Mittwoch geht der COFAG-U-Ausschuss, der von der SPÖ und der FPÖ ins Leben gerufen wurde, in seine zweite Befragungsphase.

COFAG-U-Ausschuss: „Es muss jemand Verantwortung übernehmen“Ob der Signa-Gründer René Benko am Donnerstag ins Parlament kommt, bleibt bis zuletzt offen.

