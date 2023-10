Bezirksball in Weistrach: Zusammenhalt und Spaß beim Landjugend-Ball

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Bezirksleiter Thomas Kirchweger und Sandra Wiesenberger (links) durften sich über viel Prominenz beim Bezirksball in Weistrach freuen: Elisabeth Unterberger, Maria Pittersberger, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Vizebürgermeister Max Soxberger aus Biberbach, Leopold und Maria Krondorfer (Seitenstetten) sowie Hausherr Bürgermeister Erwin Pittersberger und Bürgermeister Josef Unterberger aus Wolfsbach (von links).Ball der Landjugend des Bezirkes St.

Die zwei feschen Mostprinzessinnen aus Weistrach, Magdalena Kirchstetter und Viktoria Wimmer, durften freilich auch nicht fehlen. Die Mitternachtseinlage in 3 Teilen mit den 3 Tenören: Tobias Stockinger, Fabian Röcklinger und Fabian Huber (von links). headtopics.com

Thomas Kirchweger und Sandra Wiesenberger bedanken sich bei Gastgeber und Bürgermeister Erwin Pittersberger für die Bereitstellung der tollen Lokalität des Veranstaltungszentrums. Eine Burschenrunde aus Wolfsbach und Weistrach im Festzelt: Michael Sindhuber, Max und Michael Jechsmayr, Patrick Üblacker sowie Lukas Pechhacker und Andy Ströbitzer (von links).

Hatten gemeinsam viel Spaß in einer langen Ballnacht: Sandra Wiesenberger mit ihren beiden Schwestern und deren Partnern.Die jungen Bezirksfunktionäre des Bezirkes in der Spritzerbar; im Vordergrund Anna Kimmeswenger, Sandra Wiesenberger, Thomas Kirchweger und Daniel Reichhuber (von links). headtopics.com

