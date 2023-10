Nö: BMW überfuhr in Weistrach Kreisverkehr, Stromverteilerkasten und Wegweiserschild

Dabei erwischte das Fahrzeug eine große Wegweisertafel wie auch einen Stromverteilerkasten wodurch die Straßenbeleuchtung lokal ausfiel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad ausgerissen und die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Da der Lenker vor Ort keine medizinische Hilfe benötigte, wurde nach Freigabe durch die Exekutive die Straße gereinigt.

Zeitgleich wurde der Gefahrenbereich rund um den Stromverteilerkasten abgesperrt und die EVN verständigt. Abschließend wurden die auslaufenden Betriebsmittel gebunden. Die FF Weistrach stand mit 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Weistracher Feuerwehren gründeten JugendgruppenGemeinsam gründeten die drei Feuerwehren der Gemeinde Weistrach (Goldberg, Rohrbach und Weistrach) je eine eigene Feuerwehrjugendgruppe. Weiterlesen ⮕

BMW raste über Kreisverkehr und wurde auf Parkplatz katapultiertAm Sonntag gegen 4.48 Uhr musste die Feuerwehr Weistrach zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Ein junger Lenker fuhr mit seinem BMW über den Kreisverkehr. Das Fahrzeug wurde über die Böschung auf den darüberliegenden Parkplatz katapultiert. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕

Oö: Sieben Feuerwehren bei Brand am Gelände einer Papierfabrik in LaakirchenLAAKIRCHEN (OÖ): Sieben Feuerwehren standen am Freitag, dem 27. Oktober 2023, bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Weiterlesen ⮕

So wurde dir die Zeitumstellung noch nie erklärtDieses Wochenende wird die Zeit umgestellt. Ob es eine Stunde mehr oder weniger gibt und wann genau umgestellt wird, erklären die Schweizer Kollegen von '20 Minuten' auf kreative Weise in diesem Video. Weiterlesen ⮕