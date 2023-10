Verkehrsunfall in Weistrach: Fahrzeug beschädigt Wegweisertafel und Stromverteilerkasten

Dabei erwischte das Fahrzeug eine große Wegweisertafel wie auch einen Stromverteilerkasten wodurch die Straßenbeleuchtung lokal ausfiel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad ausgerissen und die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Da der Lenker vor Ort keine medizinische Hilfe benötigte, wurde nach Freigabe durch die Exekutive die Straße gereinigt.

Zeitgleich wurde der Gefahrenbereich rund um den Stromverteilerkasten abgesperrt und die EVN verständigt. Abschließend wurden die auslaufenden Betriebsmittel gebunden. Die FF Weistrach stand mit 3 Fahrzeugen im Einsatz.

