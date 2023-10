Was tun bei Demenz? Expertin informierte in Neulengbach

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

enate Spadinger, Caritas Demenzexpertin im Zentralraum NÖ, hielt im Rathaussaal ein Referat über ihr Spezialgebiet. „Wenn Vergesslichkeit zum Problem wird, benötigen Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Pflegekräfte Hilfe im Alltag. Ich möchte Betroffene persönlich beraten, informieren und ihnen auch Mut machen, sich frühzeitig Unterstützung zu holen“, sagt Renate Spadinger. Die 54-Jährige ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit 34 Jahren in der Pflege tätig, zuletzt in der Sozialstation Neulengbach.

Derzeit sind 22.000 Menschen in NÖ von Demenz betroffen, das sind etwa 1,3 Prozent. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung rechnet man mit einem Anwachsen auf das Doppelte bis 2050. Dass die Zuschreibung der Krankheit zu Einzelpersonen nur hinter vorgehaltener Hand erfolgt, zeugt davon, dass dieses Phänomen weitgehend als Tabu gesehen und innerhalb der Familien totgeschwiegen wird. headtopics.com

Demenz ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Sie zeigt sich in verschiedenen Formen und hat verschiedene Ursachen. Im Verlauf der Erkrankung nimmt die Gedächtnisleistung nach und nach ab. Demenzerkrankungen können nicht geheilt werden, jedoch kann eine frühe Diagnose und Behandlung das Fortschreiten der Krankheit verzögern.

Hinweise auf eine beginnende Demenz können Vergessen von kurz zurückliegenden Ereignissen oder wichtigen Terminen, Orientierungsprobleme, nachlassendes Interesse an Arbeit und Hobbys, aber auch Probleme beim Durchführen gewohnter Tätigkeiten, Stimmungsschwankungen, Wesensveränderung und, damit verbunden, ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld sein. headtopics.com

