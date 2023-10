EuroDreams: 20.000 Euro pro Monat für 30 Jahre

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Österreichischen Lotterien und sieben weitere Länder haben Ende Oktober das neue Wettscheinspiel mit Montag und Donnerstag als Ziehungstage eingeführt.

„Lebe deine EuroDreams“ heißt es seit Montag, den 30. Oktober 2023 und gemeint ist damit das neue Spiel, dessen Hauptgewinn in Höhe von 20.000 Euro netto pro Monat, für 30 Jahre, es ermöglicht, „die beste Version seines Lebens“ zu leben.

Die Österreichischen Lotterien haben gemeinsam mit den von EuroMillionen bekannten Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz das völlig neue Wettscheinspiel EuroDreams auf den Markt gebracht. Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 an, und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5. headtopics.com

Der zweite Gewinnrang sind „6 Richtige“, und dafür gibt es 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre*). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:4.797.975. Es wird bei EuroDreams zwei Ziehungen pro Woche, und zwar jeweils am Montag und am Donnerstag geben, die jeweils in Paris durchgeführt werden. Die erste Ziehung findet am Montag, den 6. November 2023 statt.

EuroDreams kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien, über win2day – das ist die Spieleseite der Österreichischen Lotterien im Internet – und über die Lotterie App gespielt werden. Ein Tipp kostet 2,50 Euro, und man kann entweder einen Wettschein ausfüllen oder per Quicktipp teilnehmen.

