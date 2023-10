Betrugsopfer in ganz Österreich: Falsche 'Polizisten' geschnappt

Eine besonders hinterlistige Art des Betrugs beschäftigt die Polizei schon seit geraumer Zeit: Kriminelle geben sich als Polizisten aus, um so an die Vermögenswerte von oftmals betagteren Menschen zu gelangen. Ende Juni 2023 verhalf eine 51-jährige Steirerin während einesdes Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark sowie die enge Zusammenarbeit mit dem LKA Wien und LKA Niederösterreich führte nun zu weiteren Festnahmen.

In Wien und Niederösterreich wurden zwei falsche"Polizisten" im Alter von 20 und 27 Jahren geschnappt. Dabei agierten beide als Abholer von Bargeld an den Wohnorten ihrer zumeist betagten Opfer. Einer von ihnen war auch als Auftraggeber von Abholungen oder sogenannter"Logistiker" aktiv. Der 20-Jährige wurde bereits Mitte Juli nach der Abholung vonim Bezirk Baden (NÖ) auf frischer Tat ertappt.

