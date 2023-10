Falsche 'Polizisten' in Niederösterreich und Wien geschnappt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ach zwei Festnahmen im oststeirischen Fürstenfeld haben Ermittler in Wien und dem NÖ Bezirk Baden zwei weitere falsche"Polizisten" geschnappt. Die Erhebungen zu den bereits Mitte Juni in der Steiermark verhafteten Männern führten zu zwei Verdächtigen aus Wien. Einer war schon Mitte Juli in NÖ erwischt worden, der andere einen Tag vor dem Nationalfeiertag in Wien. Alle vier hatten älteren Menschen Geld und Wertsachen herausgelockt, nachdem diese telefonisch unter Druck gesetzt worden waren.

Die Vorgehensweise ist im Grunde immer die gleiche - Unbekannte melden sich am Telefon bei älteren Menschen, deren Telefonnummern aufgrund ihrer altmodischen Vornamen ausgewählt wurden. Die Kriminellen geben vor, Polizisten zu sein, die Bares und Wertsachen vor angeblichen Einbrechern in Sicherheit bringen müssten. Dabei werden die Opfer stundenlang am Telefon unter Druck gesetzt. headtopics.com

Weiterführende Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark mit dem LKA Wien und dem LKA Niederösterreich führten dann zu weiteren Festnahmen in NÖ bzw. Wien. Die beiden Männer im Alter von 20 und 27 Jahren sollen an zumindest vier solchen Betrugshandlungen als"falsche Polizisten" bundesländerübergreifend beteiligt gewesen sein. Dabei agierten beide als Abholer von Bargeld an den Wohnorten ihrer zumeist betagten Opfer.

Während Polizisten aus Niederösterreich den 20-Jährigen bereits Mitte Juli nach der Abholung von 60.000 Euro im Bezirk Baden (NÖ) auf frischer Tat erwischten, führte ein koordinierter Zugriff Mittwochfrüh zur Festnahme des 27-Jährigen in Wien. Dieser wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Alle vier Festgenommenen gestanden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. headtopics.com

