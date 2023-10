Schwarz in Sölden voran, Wind sorgt für Probleme

Starker Auftritt von Marco Schwarz! Österreichs Ski-Ass legte in Sölden einen perfekten Saisonstart hin, carvte im ersten Riesentorlauf-Durchgang auf Rang eins. 0,29 Sekunden nahm der Kärntner Superstar Marco Odermatt (Sz) ab. Alexis Pinturault (Fr) liegt auf Rang drei (+0,46 Sekunden).

"Es war ein sehr guter Durchgang, es hat sich sehr gut angefühlt. Das Material hat gestimmt, ich konnte meine Fahrweise durchziehen", freute sich Schwarz. Nächstbester Österreicher ist Manuel Feller als Achter (+1,43), Stefan Brennsteiner folgt an zehnter Stelle (+1,60).Kopfzerbrechen bereitet den Organisatoren jedoch der starke Wind, der immer wieder für Unterbrechungen sorgt. Bereits der Start musste um einige Tore nach unten versetzt werden.

