Wirtschaftliche Lage in Österreich weiter eingetrübt

Ein anderer Index deutet unterdessen darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder leicht bessern könnte.„Die österreichische Konjunktur hat sich im September 2023 weiter deutlich eingetrübt“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Der Umsatz des Produzierenden Bereichs sei im Vergleich zum Vorjahresmonat bereits zum siebenten Mal in Folge zurückgegangen, erklärte Thomas.

Besonders kräftig fiel der Umsatzrückgang laut Statistik-Austria-Frühschätzung in der Industrie aus: Hier beträgt das Minus im Vergleich zum Vorjahr fast ein Fünftel (18,4 Prozent). Der Baubereich entwickelte sich mit einem Minus von 4,1 Prozent ebenfalls negativ.Das Arbeitsvolumen ging sowohl in der Industrie als auch auf dem Bau zurück. Während der Beschäftigtenindex leicht stieg, schrumpfte der Index der geleisteten Arbeitsstunden um 2,5 Prozent.

Die Industrie verzeichnet weiter Umsatzrückgänge – eine sanfte Besserung der Lage deutet sich jedoch an Das Transportaufkommen österreichischer Firmen im Gütertransport auf der Straße lag laut Frühschätzung im dritten Quartal bei 97,9 Millionen Tonnen – im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch 102,3 Millionen Tonnen.Die Zahlen der Frühschätzungen passen in das große Bild. Die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS (Institut für Höhere Studien) erwarten für heuer eine „milde Rezession“. headtopics.com

„Konjunkturell ist das Jahr 2023 zum Vergessen“, sagte WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr bei der Präsentation der Konjunkturprognose Anfang Oktober. „Die gute Nachricht ist, dass die Rezession in ihren letzten Zügen liegt.“ Die Frühindikatoren würden „zaghaft auf eine Trendumkehr“ hinweisen, so Felbermayr. Für IHS-Chef Holger Bonin hat Österreichs Wirtschaft „das Schlimmste schon hinter sich“. Im nächsten Jahr gehe „es schon wieder konjunkturell aufwärts“.

