Bei Billa-Umbau trauten Arbeiter ihren Augen nicht

BILLA in Oberwaltersdorf nach Umbau wiedereröffnetNach rund sechs Monaten Umbauzeit öffnete am 24. Oktober der BILLA in Oberwaltersdorf wieder die Türen für seine Kundschaft. Der neue Markt besticht durch seine helle Glasfassade und sein modernes Design. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 m² wird eine große Vielfalt an frischen, saisonalen und regionalen Produkten geboten. Weiterlesen ⮕

Superstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer StraßeSuperstart für die erste Pflanzilla-Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße, eine zweite folgen würde. Derzeit versteckt sich der eigenständige 100-Quadratmeter-Store noch hinter einer Sichtschutzwand. Wer jedoch hineinspäht, sieht aber: Hier wird schon fieberhaft gewerkt. 2.000 Produkte werden aktuell einsortiert, allesamt rein vegan. Eröffnet wird der Shop am Joanneumring 16 am Donnerstag, dem 9. November 2023. Billa Pflanzilla beschränkt sich dabei nicht auf das bekannte Sortiment. Auch Waren, die es bisher nirgendwo bei Billa bzw. Billa Plus zu kaufen gibt, werden angeboten – ausgewählte Obst- und Gemüsesorten inklusive. Was besonders gut läuft, soll aber seinen Weg bald auch in die normalen Filialen finden., Marketing-Chefin bei Rewe, bei der Eröffnung in Wien-Neubau, führend bei pflanzenbasierter Ernährung werden. Das bedeutet: Auch das Angebot an entsprechenden Eigenmarken (Vegavita, Ja! Natürlich) wird ausgebaut. Weiterlesen ⮕

Joanneumring:In Graz startet rein pflanzliche Billa-Filiale in früheren Dekagramm-FlächenWas Wien kann, kann bald auch Graz: Schon am 9. November soll am Joanneumring eine „Billa Pflanzilla“-Filiale eröffnet werden. Weiterlesen ⮕

Kinder-Notfall! Was ist zu tun? Community Nurse Carmen Goll hilftJunge Eltern informierten sich bei Community Nurse Carmen Goll, was bei Kindernotfällen zu tun ist. Weiterlesen ⮕

Schrick: Kreisverkehr musste erneut umgebaut werdenDie Anlieferung von Windradteilen erforderte wieder den Umbau des Kreisverkehrs bei der Tankstelle Schrick in Richtung Mistelbach. Weiterlesen ⮕

„Vätern wird Verantwortung bei Kinderbetreuung nicht zugeschrieben“Mit 1. November ändern sich die gesetzlichen Regelungen zur Karenz. Der zweite Elternteil, also meistens der Mann, muss in Zukunft mindestens zwei Monate die Kinderbetreuung übernehmen, damit die Familie die volle Karenzzeit ausschöpfen kann. Dass Papas zuhause bei den Kindern bleiben, ist in Niederösterreich jedoch noch immer die Ausnahme. Weiterlesen ⮕