„Vätern wird Verantwortung bei Kinderbetreuung nicht zugeschrieben“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der Mann schupft den Haushalt und betreut die Kinder - das ist auch in Niederösterreich nach wie vor selten.it 1. November ändern sich die gesetzlichen Regelungen zur Karenz. Der zweite Elternteil, also meistens der Mann, muss in Zukunft mindestens zwei Monate die Kinderbetreuung übernehmen, damit die Familie die volle Karenzzeit ausschöpfen kann. Dass Papas zuhause bei den Kindern bleiben, ist in Niederösterreich jedoch noch immer die Ausnahme.

Maximal zwei Jahre lang können sich Eltern nach der Geburt ihres Kindes eine bezahlte berufliche Auszeit nehmen. Die Karenz konnte bisher beliebig zwischen Mutter und Vater bzw. zwischen gleichgeschlechtlichen Elternteilen aufgeteilt werden – sie musste aber nicht. Ab 1. November ändert sich die Gesetzeslage. headtopics.com

Hintergrund der Neuregelung ist das Ziel der EU, mehr Männer zu einer Job-Auszeit für die Kinderbetreuung zu bewegen. Die nehmen sich auch in NÖ nur die wenigsten: Das AKNÖ-Wiedereinstiegsmonitoring zeigt, dass zur jüngsten Erhebung 2020 16 Prozent der Männer in Karenz gingen – zumindest einen Monat. Umgekehrt ausgedrückt: In 84 Prozent der Fälle werden Kinder nur von ihrer Mutter betreut.

Außerdem zeigen die Zahlen, dass Männer in der Regel nur sehr kurz in Karenz gehen: 2022 kamen sie von allen Monaten, in denen Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, auf 3,2 Prozent.Die Gründe, warum Frauen nach wie vor oft alleinverantwortlich für die Kinderbetreuung sind, sind aus der Sicht von Soziologin Eva-Maria Schmidt vielfältig. Zum einen liege das an verfestigten Rollenbildern. headtopics.com

FIS-Präsident mit Schuldzuweisungen an ÖSV, Neureuther mit radikalen ForderungenDas erste Weltcupwochenende des neuen Ski-Winters ist Geschichte. In der im Vorfeld heiß diskutierten Klimadebatte bleiben mehr Fragen als Antworten. Besonders, weil FIS-Präsident Johann Eliasch... Weiterlesen ⮕

Theißplatz neu: Weg mit dem Grau, rein mit mehr Grün!Noch heuer werden die Bauarbeiten am Theißplatz beginnen, um die (Parkplatz-)Asphaltwüste zu entsiegeln und Bäume zu pflanzen. Weiterlesen ⮕

Österreich zahlt 5.000 Euro an alle lebenden Opfer des HolocaustDamit will die Bundesregierung ihre Verantwortung gegenüber den Verfolgten des NS-Regimes zeigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕