Ärzte erhalten Schulung zur Tauglichkeit von Atemschutzgeräteträgern

Wo im Normalfall Feuerwehrfrauen und -männer in Lehrgängen oder zu Schulungen sitzen nahmen im November 2023 rund 25 heimische Mediziner aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land Platz. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein wurde ein Seminarabend für Ärztinnen und Ärzte aus dem Landkreis Traunstein angeboten, die die Tauglichkeitsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger durchführen oder diese Leistung zukünftig anbieten wollen.

Neben dem theoretischen Hintergrund hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die Belastungen der Einsatzkräfte hautnah zu erleben und die Atemschutzausbildungsstrecke in Traunstein kennenzulernen. Von Hubert Hobmaier „Unsere Intention war es, dass wir die heimischen Hausärzte mit aktuellen Informationen rund um das Thema Tauglichkeit von Atemschutzgeräteträgern versorgen“, erklärte Kreisfeuerwehrarzt Dr. Wolfgang Krämer im Gespräch mit Hubert Hobmaier von der Pressestelle des Kreisfeuerwehrverbande

:

FALTER_AT: Marc Schweiger: Ein Abschied mit TempoMarc Schweiger ist geübter Reseter. Kürzlich hat der Gastro-Rebell vom Meidlinger Markt sein Standl dichtgemacht, um mit seiner Erfindung Curcama durchzustarten. Mehr dazu lest ihr im neuen BestofVienna ↓

Herkunft: falter_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Beamte in Wien setzen sich gegen rabiate Personen zur WehrIn den vergangenen Stunden mussten sich Beamte in Wien gleich in mehreren Fällen gegen rabiate Personen zur Wehr setzen. Von zwei entsprechenden Vorfällen berichtet die LPD Wien am Mittwoch.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: 41-Jährige macht Foto von sterbendem Motorradfahrer und fährt wegEine 41-Jährige soll einen Unfall mit einem Motorradfahrer provoziert haben. Anstatt zu helfen, machte sie ein Foto und fuhr weg. Der Biker starb.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Österreicher stürzt in Rom von Tiber-BrückeEin 23-jähriger Österreicher ist bei einem Unfall in Rom ums Leben gekommen. Er stürzte von einer Tiber-Brücke zwölf Meter in die Tiefe.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

ORF: Der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg ist totHeute, 23.10h, ORF2: Das intime Porträt 'Mein Vater, der Fürst' in memoriam Karel Schwarzenberg, eine spannende Doku österreichischer wie europäischer (Familien-)Geschichte. oe1 bringt ua. ein erst im Frühjahr geführtes Gespräch.

Herkunft: ORF | Weiterlesen »