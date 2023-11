Einbruch in Gasthof: 54-Jähriger bedient sich an der Bar

Ein 54-Jähriger brach in der Nacht auf Donnerstag in einen Gasthof in Pörtschach (K) ein. Doch anstatt etwas zu stehen, bediente er sich an der Bar.In der Nacht auf Donnerstag brach ein 54-Jähriger die Hintertür zu einem – zum Tatzeitpunkt versperrten – Gasthof in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt Land) auf und gelangte so in das Innere des Lokals. Danach wurde er kurios: Zuerst durchsuchte er das Lokal, danach konsumierte er eine Flasche Bier sowie zwei Flaschen Cola.

Anschließend legte er sich auf eine Bank und verbrachte dort die weitere Nacht. Kurz vor 7 Uhr morgens verließ der Klagenfurter ohne Diebesgut das Lokal über die Haupteingangstür. Dabei wurde er von einer Polizeistreife angehalten und vorläufig festgenommen. Eine Durchsuchung des Lokals durch die Hundestreife nach eventuell einem weiteren Täter verlief negativ. Der 54-jährige ist geständig und will Schadenswiedergutmachung leisten. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werde

