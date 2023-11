Beamte in Wien setzen sich gegen rabiate Personen zur Wehr

In den vergangenen Stunden mussten sich Beamte in Wien gleich in mehreren Fällen gegen rabiate Personen zur Wehr setzen. Von zwei entsprechenden Vorfällen berichtet die LPD Wien am Mittwoch. Zunächst kam es am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr in der O'Brien-Gasse in Floridsdorf zu einem Vorfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer (26) die Fassung verlor. Die Beamten hielten den Mann zu einer routinemäßigen Kontrolle an, da sie den Verdacht hatten, dass der Österreicher Suchtmittel bei sich haben könnte.

Er wurde aufgefordert, alle verbotenen Gegenstände aus seinen Taschen zu geben. Der Mann zeigte sich unkooperativ und wurde zunehmend aggressiv, bis er schließlich einen Polizisten attackierte. Der Polizist wurde dadurch im Bereich der Schulter verletzt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde eine geringe Menge Suchtmittel, vermutlich Marihuana vorgefunden und sichergestellt

HEUTE_AT: Rapid Wien entlässt Trainer Zoran BarisicRapid zieht die Notbremse und setzt Trainer Zoran Barisic vor die Tür. Barisic und seinem Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden.

HEUTE_AT: Bewaffneter raubt Tankstelle in Wien ausMit einer Schusswaffne in Händen soll ein Maskierter am Dienstagabend eine Tankstelle in Wien -Liesing ausgeraubt haben. Die Ermittlungen laufen.

HEUTE_AT: 22-Jähriger will Mann berauben – doch der ist PolizistWortwörtlich an den Falschen geraten ist ein 22-Jähriger in Wien -Favoriten. Er versuchte, einen Zivilpolizisten am Keplerplatz zu berauben.

KLEİNEZEİTUNG: Nahostkonflikt:Pro-Palästina-Gruppe in SPÖ für Kowall „dogmatische Politsekte“Der stellvertretende Bezirksvorsteher von Wien -Alsergrund übt scharfe Kritik am bisherigen Umgang der SPÖ mit dem Verein Der Funke. Einigen Mitgliedern droht der Parteiausschluss.

NACHRİCHTEN_AT: AK-Präsidentin fordert gerechte Besteuerung für den besten SozialstaatDie AK-Präsidentin argumentiert bei einer Pressekonferenz, dass eine gerechte Besteuerung unumgänglich sei. Die Arbeiterkammer hat weitere Vorschläge erarbeitet, um den besten Sozialstaat zu verwirklichen. In der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien wird darüber ausführlich diskutiert.

HEUTE_AT: Mann (38) wird auf offener Straße mit Messer attackiertIn Wien -Mariahilf kam es am Montagabend zu einer Messerattacke. Das Opfer musste ins Spital eingeliefert werden. Nach dem Täter wird weiter gefahndet.

