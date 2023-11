Der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg ist tot

Der frühere tschechische Außenminister und Präsidentschaftskandidat Karel Schwarzenberg ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in einem Wiener Spital, wie das Nachrichtenportal Echo24 und der öffentlich-rechtliche tschechische Rundfunk am Sonntag unter Berufung auf seine Familie berichteten. Schwarzenberg starb laut Echo24 bereits am Samstag im Kreise seiner Familie.

Der Politiker wurde einige Tage zuvor, laut Tageszeitung „Blesk“ wegen Herz- und Nierenproblemen, nach Wien geflogen. „Karel Schwarzenberg ist gestorben. Es war klar, dass es sich nähert. Trotzdem ist das ein Schlag. Er war einer der wichtigsten und liebevollsten Menschen in meinem Leben. Möge er in Frieden ruhen. Die Tschechische Republik sollte ihm für immer dankbar für alles sein, was er für sie selbstlos getan hat“, teilte der frühere Finanzminister Miroslav Kalousek, der einst mit Schwarzenberg die konservative Partei TOP 09 mitbegründet hatte, auf Twitter (X) mit

: