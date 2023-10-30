1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الإثنين، تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 725.6 مليون درهم و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.63 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.15 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15.85 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 41.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. headtopics.com

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320.53 مليون درهم منها 43 رهونات أراضي بقيمة 90.82 مليون درهم و113 رهونات فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 47 مليون درهم. headtopics.com

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 5.37 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.88 مليون درهم.

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