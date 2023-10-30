100 مليار دولار الاستثمارات الموجّهة نحو القطاع الثقافي الخليجي

تتمتع منطقة الخليج بالقدرة على خفض الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 1.3 مليون طن متري - أي يعادل إزالة 320 ألف سيارة من الطرق سنويًا - في حال إقامة الأصول الثقافية المخطط لها في المنطقة باستخدام أساليب وتقنيات مستدامة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن «ستراتيجي& الشرق الأوسط»، وهي جزء من شبكة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، تحت عنوان «النهضة الثقافية المستدامة والشاملة في الشرق الأوسط».

وقال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في «ستراتيجي& الشرق الأوسط» وقائد منصة الاستدامة في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على الاحتفاء بتقاليدها وتراثها الثقافي والحفاظ عليهما، ومواءمة هذه الجهود في سياق رؤاها الاستراتيجية. وفي إطار برامجها الطموحة للتحول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، تتاح أمام القادة العاملين في القطاع الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لوضع المنطقة في طليعة الدول من خلال الجمع بين الثقافة والاستدامة.

وتشمل المشاريع السعودية الكبرى مشروع بوابة الدرعية في الرياض، والذي سيشمل مناطق للفنون، مركز الدرعية لفنون المستقبل، ومتاحف، وفنادق. ويُلفت إلى أنه يتم اعتماد استراتيجيات مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشمل استثمارات أبوظبي الموجهة نحو القطاعات الثقافية والإبداعية أربعة متاحف قيد الإنشاء بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار أمريكي، وهي متحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف تيم لاب فينومينا أبوظبي. headtopics.com

بالإضافة إلى أن اعتماد طرق وأساليب بناء مستدامة لإقامة الأصول الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحقق كذلك وفورات كبيرة بحلول عام 2030، وذلك نظرًا لمحدودية الحاجة إلى الصيانة، وانخفاض استهلاك الطاقة والمياه. يسلط التقرير الضوء على أن التحول إلى الاستعانة بأساليب ومواد البناء المستدامة يمكن أن يوفر ما يقرب من 14 مليار دولار من حيث صافي القيمة الحالية للنفقات الرأسمالية والتشغيلية للبنية التحتية الثقافية على مدى دورة حياتها.

يقترح التقرير أن يعمل القادة العاملون في القطاع الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي على دمج الاستدامة في التصميم، ليس فقط للبنية التحتية الثقافية ولكن كذلك لإنتاج الفعاليات والأفلام. كما يقدم التقرير توجيهات إرشادية بشأن تسهيل الاستثمارات في المشاريع الثقافية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية لتسهيل عملية ضخ المستثمرين للأموال في الفرص الثقافية. headtopics.com

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