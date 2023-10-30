1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.15 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15.85 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 41.27 مليون درهم.

8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 320.53 مليون درهم منها 43 رهن أراض بقيمة 90.82 مليون درهم و113 رهن فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.

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