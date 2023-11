'تسلا' تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعين

كما قال ماسك مراراً وتكراراً إن شركة تسلا تواجه تحديات خطيرة مع بدء إنتاج سيارتها Cybertruck التي طال انتظارها. وتكبد البائعون على المكشوف في شركة تسلا 3 مليارات دولار منذ ذلك التاريخ وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وفقاً لبيانات من شركة Ortex، وهي شركة خدمات معلومات مالية مقرها لندن.

