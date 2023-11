فيديوهات لمسؤولين أميركيين تشعل زوبعة.. ما الذي تغير؟

كما يدين استعمال موسكو سلاح الماء والكهرباء، وقصفها تلك البنى التحتية الأساسية في مخالفة صريحة للقوانين الدولية. بينما يصمت تجاه حصار إسرائيل للقطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ومنع الوقود ومياه الشرب والكهرباء عنه، فضلا عن الاتصالات والإنترنت.كذلك، شارك آخرون فيديوهات لجون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، حين كاد العام الماضي يجهس بالبكاء وهو يتحدث عن سقوط مدنيين أوكران بينهم أطفال في الهجمات الروسية.

في حين اعتبر أن سقوط المدنيين في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مجرد أضرار جانبية للحروب عامة،"التي يسقط فيها مدنيون"! وكانت الولايات المتحدة أكدت منذ اليوم الأول للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وقوفها التام ودعمها الكامل لإسرائيل.

كما عارض البيت الأبيض قبل يومين فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المكتظ بالسكان، معتبراً أن هذا الأمر سيفسح المجال أمام حماس لالتقاط أنفاسها.مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح ...وسط تضارب الروايات وتعددها بشأن مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، خصوصا بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي، ...

