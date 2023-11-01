لتلبية الطلب على السفر.. مطار دبي يدشن 7 وجهات جديدة خلال أسبوع

يربط مطار دبي الدولي قرابة ال241 وجهة في 98 دولة بعضها ببعض، من خلال الناقلات الإماراتية والأجنبية التي تشغّل رحلاتها منه. ورحب مطار دبي الدولي خلال الأسبوع بشركة الطيران الفرنسية المنخفضة التكلفة «ترانسافيا» إلى شبكة وجهاته، حيث تشغل الناقلة رحلات بدون توقف من مارسيليا وليون الفرنسيتين إلى دبي.
وأعلنت شركة «يورو وينجز»، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة «لوفتهانزا»، انطلاق أول رحلاتها المباشرة بين كل من ألمانيا ودبي، حيث حطت أول رحلة في دبي يوم 29 أكتوبر، وتبعتها رحلة ثانية في اليوم التالي 30 أكتوبر، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا بمسار جوي مباشر دون توقف.
وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأربعاء والجمعة والأحد. ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، هما الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.وكان مطار دبي الدولي قد حل في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات الدولي في سبتمبر 2023.
وكشف التقرير عن نمو بنسبة تزيد على 26% في إجمالي الربط الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث شهد الربط الجوي المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا انتعاشاً قوياً بعد جائحة كوفيد- 19، وهو النمو الذي قادته شركات الطيران الاقتصادي، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕