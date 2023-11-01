'كاف' يكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا

كما ضمت القائمة أيضا الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب إفريقيا، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانج أفريكانز التنزاني. ويتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل إفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.
ويمتلك المنتخب المغربي الحظوظ الأوفر للحصول على الجائزة، لاسيما عقب إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر أواخر العام الماضي، حيث أصبح منتخب (أسود الأطلس) أول فريق إفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي في المونديال.
وأعلن كاف أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء لهذا العام, والتي يتنافس عليها المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، والجزائري عبدالحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)، وأليو سيسيه (منتخب السنغال)، وبابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين).
وتواجد بالقائمة أيضا خوان أوبيانغ (غينيا الاستوائية)، أمير عبده (منتخب موريتانيا)، باسيرو كاندي (منتتخب غينيا بيساو)، توم ساينتفيت (منتخب غامبيا)، تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق). وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا كل من المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني والهلال السعودي)، والمصري محمد الشناوي (الأهلي)، والجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي الإنجليزي، أهلي جدة السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والجنوب إفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، والسنغالي لاندينغ بادجي (أم صلال القطري)، مواطنه باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي), والمالي دجيجي ديارا (يانغ أفريكانز)، والمغربي...
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