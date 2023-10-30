رابطة المحترفين تعلن عن المرشحين لجوائز شهر أكتوبر

وتضم القائمة لجائزة أفضل لاعب كلا من فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وموسى ماريجا وسبستيان تاجليابو لاعبي الشارقة، ونيكولاس خيمينيز (الوصل) ومهدي قايدي (اتحاد كلباء).

كما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى كلا من خالد عيسى حارس العين، محمد الشامسي (الوحدة) وعادل الحوسني (الشارقة)، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من أولارويو كوزمين (الشارقة)، وميلوش ميلوييفيتش (الوصل) وجوران تيفجودج (النصر).وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ظهر اليوم "الاثنين"، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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