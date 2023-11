في ظل الحروب العالمية والركود التضخمي.. هذه أفضل وجهات استثمارية!

"أعتقد أن النفط هو أفضل الأصول التي يجب الاستثمار فيها، إذا كان لديك عالم مليء بالمخاطر، كما أواصل وصفه، فلدينا احتمال نشوب حرب عالمية على نطاق عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسبب قدرًا هائلاً من عدم اليقين بشأن الاقتصاد". وأضاف:"لذلك فإن نفط برنت في طريقه لتجاوز 100 دولار للبرميل".منذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 6% ليتداول حول 88 دولارًا للبرميل في 31 أكتوبر. وارتفعت الأسعار بعد اندلاع الحرب ما بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين.

ينبع موقف نيوهاوزر من الذهب من أن"الناس يتجهون إلى ذلك الأصل لتجنب المخاطر". يوصف المعدن الثمين بأنه"ملاذ آمن" يبحث عنه المستثمرون عادة في أوقات عدم اليقين.القطاع الآخر الذي يحبه نيوهاوزر هو الرفاهية والسلع الفاخرة. ومع الإشارة إلى أنه قد يكون قطاعًا غير معتاد للاستثمار فيه عندما تكون الأسواق ضعيفة، يعتقد نيوهاوزر أن الشركات الفاخرة ستستمر في الأداء على خلفية الطلب المستمر بين المستهلكين ذوي الثروات العالية.

"إن المستهلك الغني لن يتأثر بشكل كبير بالبيئة التضخمية المتباطئة". وقال:"لا يزال لديهم ما يكفي من الدخل، والثروة الكافية، وعلى الأرجح لديهم أصول... لذا فإن تدفقات دخلهم ستكون مستقيمة وضيقة وقوية إلى حد ما".

ويصف مدير صندوق التحوط كل من"لوي فيتون" الفرنسية وشركة تصنيع السيارات الرياضية الإيطالية"فيراري" بأنهما"الأفضل في السوق".يتجنب نيوهاوزر الاستثمار في أسهم البنوك في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم. على الرغم من أن المعدلات المرتفعة تعني أن البنوك تكسب المزيد من الفائدة من المقترضين، إلا أنها قد تعني أيضًا خسائر أعلى في القروض حيث يعاني العملاء من البيئة الاقتصادية.

