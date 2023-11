762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهور

وبلغت أرباح الفترة قبل الضرائب والبنود الاستثنائية 762 مليون درهم (207.5 مليون دولار)، مقارنة مع 736.2 مليون درهم (200.6 مليون دولار). وتم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حالياً في روسيا والتي تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران مقرها في روسيا. وامتثالاً للعقوبات المعمول بها، أنهت دبي لصناعات الطيران تأجير هذه الطائرات. وبناءً على ذلك، قامت المجموعة بشطب صافي تعرضها في ما يتعلق ب 19 طائرة، ما أدى إلى صافي شطب استثنائي قبل الضريبة قدره 576.

وبلغت السيولة المتاحة 3.8 مليار دولار؛ بنسبة تغطية سيولة 269% بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.46x، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة 73% بلغت قيمة إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 322.7 مليون دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «ما زلنا نشهد انتعاشاً قوياً في الإيرادات حيث يستفيد عملاؤنا من الطلب القوي، مع نمو الإيرادات بنسبة 16% إلى 989 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

