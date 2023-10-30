'أراضي عجمان' تنال 3 شهادات للمواصفات العالمية

عجمان في 30 أكتوبر / وام / تسلّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ثلاث شهادات للمواصفات العالمية حصلت عليها الدائرة، الأولى في نظام إدارة حل المنازعات والخلافات "آيزو 1003:2018" والثانية في نظام معالجة الشكاوى وزيادة رضا المتعاملين "10002:2018"، والثالثة هي "آيزو إدارة المخاطر 31000:2018".

وثمن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، حصول الدائرة على هذه الشهادات العالمية داعياً فرق العمل فيها إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الدؤوب وتبني الابتكار من أجل تحقيق إنجازات أخرى تدعم مساعي الدائرة نحو تحقيق التميز المستدام وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.وأكد ضرورة اتباع أساليب عصرية في التعامل مع ملاحظات المتعاملين والاستماع إلى آرائهم والحرص على إشراكهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات وبناء علاقة قوية ومتكاملة تتوافق مع أهداف الدائرة وخططها المستقبلية.

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