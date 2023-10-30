جمعية أم المؤمنين في عجمان تختتم معرض 'دروازه 4'

عجمان في 30 أكتوبر / وام / اختتمت جمعية أم المؤمنين في عجمان، معرض "دروازه 4" للأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية، الذي أقيم تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، رئيسة الجمعية.

وقالت أسماء شهداد، المديرة التنفيذية لجمعية أم المؤمنين، إن المعرض الذي أقيم في حديقة العلم بعجمان، واستمرعلى مدار 3 أيام، يُعد استكمالاً لجهود الجمعية الهادفة إلى تعزيز دور الأسرة وتشجيعها على الإنتاج والعمل لتحقيق الأمان الاقتصادي، موضحة أن المعرض أسهم في الترويج لمنتجات الأسر المشاركة، وعزز دورها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.وثمنت شهداد، جهود دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في إنجاح المعرض وتسهيل إجراءات إقامته.

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