«هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة وتتلقى 1400 طلب للانضمام

أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن انضمام 23 شركة ناشئة جديدة إليها ضمن مجموعتها الثالثة عشرة، والتي تمكنت معاً من جمع تمويلات تتجاوز قيمتها 53 مليون دولار. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ «هب 71»، وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقداً مقابل حقوق الملكية.

وحقّقت «هب 71» زيادة بنسبة 107% في طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة، مما يعزّز الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة مبتكرة لنموّ روّاد الأعمال في العالم. وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب شركات من المملكة المتحدة وكندا والهند وأرمينيا تسعى جميعاً لتمكين حضورها في أبوظبي.

وفي ظلّ تزايد أهمية الابتكار والتكنولوجيا لدعم العمل من أجل المناخ في دولة الإمارات، وقع اختيار Hub71 على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية للانضمام إلى المجموعة؛ حيث قامت الشركتان بتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة؛ وهما Acquai، التي جمعت تمويلًا بقيمة 5.5 مليون درهم (1.5 مليون دولار)، وهي شركة خدمات برمجيات وأجهزة تقدم بيانات مستمدة من الممرات المائية باستخدام مسيّرات مطبوعة ثلاثية الأبعاد تم استلهام تصميمها من الأسماك. headtopics.com

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