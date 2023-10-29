قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل «راكليت» في العالم

خلال مسابقة ال«راكليت» (أ.ف.ب)خلال مسابقة ال«راكليت» (أ.ف.ب)تفوح رائحة الجبن الذائب في قرية سويسرية تقع في منطقة جبال الألب، تُقام فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع أول بطولة عالمية لطبق الراكليت الذي تشتهر به سويسرا، إلى جانب الشوكولاتة والقطاع المصرفي، يعود تاريخه إلى قرون عدة عندما أقدم الرعاة على تسخين الجبن قرب نار الحطب، وكشطوا الجزء الذائب للحصول على قوت، ومنذ ذلك الوقت، يجتمع المنتجون والخبراء وأصحاب المطاعم تحت سقف واحد لاختيار أفضل راكليت في العالم.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توجّه منتجو نحو 90 نوعاً من جبن الراكليت مع منتجاتهم إلى قرية مورجان الواقعة في جنوب غرب سويسرا والتي تفتخر بكونها مهد هذا الطبق. ويقول هانري- بيار غاليتي، أحد مؤسسي المسابقة: «كل هؤلاء الناس منتجون صغار، يصعدون مع أبقارهم إلى المراعي الجبلية في بداية الصيف، ويعتبرونها وسيلة للترويج لعملهم الشاق، لكن الممتع جداً».

واستقبلت قرية مورجان- التي تقع على ارتفاع أكثر من 1300 متر في واد مشجر محاذ للحدود الفرنسية- الآلاف من عشاق الراكليت لحضور البطولة التي تنتهي الأحد بإعلان الفائزين.داخل مطبخ قاعة الحفلات الخاصة بالقرية، يتم وضع أنصاف قوالب من الجبن تحت شوايات راكليت كهربائية. headtopics.com

وتختلف أوقات طهو الجبن بحسب النوع، وعندما تظهر أولى الفقاعات عليها وقبل أن يتحوّل لونها إلى البنّي، يتم كشطها وتقيمها لأعضاء لجنة التحكيم. وبينما ينبض المطبخ بالحياة، يسود صمت في الغرفة التي يلفّ فيها أعضاء لجنة التحكيم الجبن الذائب حول الشوك قبل تذوقها.

ويقول إيدي باييفار «نبحث عن راكليت كريمية ودسمة وذات شكل ولون جميلين، نختار الراكليت ذات الملمس الجيّد والتي لا تمطّ في الفم»، ويتذوّق الحكام 15 نوعاً من الجبن كحد أقصى في كل جلسة، ثم يحتسون الشاي الأسود الساخن أو يتناولون شرائح التفاح، لإزالة طعم الجبن من أفواههم، وإعادة تذوّق أنواع جديدة منها، وتضع لجنة التحكيم علامتها التي تراوح من 1 إلى 5. headtopics.com

ويقول نارسيس بينتيا، «34 سنة» الذي تعلم المهنة التي يمارسها في سويسرا قبل عودته إلى بلاده «إنه من دواعي سروري أن أكون حاضراً هنا لتمثيل رومانيا».ويقول إيدي باييفار: «ثمة مكوّنات عدة تجعل من الراكليت طبقاً ممتعاً، لكنّ الأهم هم الأشخاص الذين نتناول هذا الطبق معهم»، مضيفاً «إذا كنتم برفقة مَن تحبّون، فستكون الراكليت ممتعة على نحو كبير».

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