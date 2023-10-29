«حمرية الشارقة» مركز لوجستي لـ«أمازون الإمارات»

وقعت هيئة المنطقة الحرة في الحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أمازون الإمارات» يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد للشركة وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في المناطق الشمالية.

وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة في الحمرية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة وتعكس التزام أمازون وسعيها المستمر لتعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة. وسيقدّم المركز الجديد بمجرد انطلاق أعماله خدمات توصيل سلسة في المناطق الشمالية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة اللذين تمتاز بهما المنطقة الحرة في الحمرية والخبرات التقنية والتشغيلية لشركة أمازون، ما ينعكس إيجاباً على الموثوقية وتحسين تجربة العملاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن المنطقة حريصة على بناء بيئة اقتصادية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة الى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة التي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الاعمال والتوسع نحو أسواق واعدة. headtopics.com

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يشكل تعاوننا مع المنطقة الحرة في الحمرية خطوة استراتيجية مهمّةً في مسيرة نموّنا في كافّة أنحاء الدولة، إذ ستمكننا البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة والدعم التشغيلي الذي تقدمه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بكل سرعة وموثوقية والمساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية لتعزيز اقتصاد رقمي متنوع».

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