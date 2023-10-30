مجلس سيدات أعمال عجمان يطلع على تطورات مشاريعه ومبادراته

عجمان في 30 اكتوبر / وام / اطلع مجلس سيدات أعمال عجمان خلال اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس ، على سير عمل ونتائج مشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري ومناقشة فرص الاستعداد والمشاركة الفاعلة في مؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28". حضر الاجتماع عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود المجلس في تنويع شراكاته بهدف تطوير وتحسين مبادرات وخدمات المجلس، بحيث قام المجلس خلال الربع الثالث من العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، كما عزز تعاونه مع نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان وبحث فرص التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، وشارك المجلس خلال الربع الثالث من العام 2023 في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والجلسة الحوارية "معاً ولأجلك قادرين على التحدي".

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