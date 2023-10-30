فيديو.. حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثمارية

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد: عن منح عدداً من الأسر ضعيفة الدخل في مدينة الذيد، بنايات استثمارية، بحيث تحصل كل أسرة على بناية متوسطة مدخولها جيد.

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد: عن منح عدداً من الأسر ضعيفة الدخل في مدينة الذيد، بنايات استثمارية، بحيث تحصل كل أسرة على بناية متوسطة مدخولها جيد.

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حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثماريةقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

سلطان: لدينا مشروع لمدينة جديدة في الشارقة ستكون من أجمل المدنكشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد عن مشروع لمدينة جديدة في إمارة الشارقة، ستكون من أجمل المدن اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. سلطان: لدينا مشروع لمدينة جديدة في الشارقة ستكون من أجمل المدنكشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد عن مشروع لمدينة جديدة في إمارة الشارقة، ستكون من أجمل المدن اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيدافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوق الجبيل في مدينة الذيد... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيدالشارقة في 30 أكتوبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، سوق الجبيل – الذيد، الذي يقع على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕