حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثمارية

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد: عن منح عدداً من الأسر ضعيفة الدخل في مدينة الذيد، بنايات استثمارية، بحيث تحصل كل أسرة على بناية متوسطة مدخولها جيد.

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سوق الجبيل في مدينة الذيد: عن منح عدداً من الأسر ضعيفة الدخل في مدينة الذيد، بنايات استثمارية، بحيث تحصل كل أسرة على بناية متوسطة مدخولها جيد.

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حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيدافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوق الجبيل في مدينة الذيد... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيدالشارقة في 30 أكتوبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، سوق الجبيل – الذيد، الذي يقع على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد. اقرأ أكثر ⮕

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سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

«شديدة» تتوّج بكأس حاكم الشارقة في الشوط المفتوح للقاياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕