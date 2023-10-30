حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيد

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح السوق، أن المنطقة الوسطى مقبلة على افتتاح مشروعات تنموية عديدة مع نهاية العام المقبل، بدءاً من جامعة الذيد التي ستُفتتح في سبتمبر العام القادم، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كالمباني الاستثمارية والمخصصة للعائلات من أصحاب الدخل الضعيف لتكون عوناً لهم في توفير العيش الكريم وفتح الفرص الاستثمارية لأبناء المنطقة، كما أكد سموه أن عجلة التنمية ستكون سريعة في مدينة الذيد وستظهر بأبهى حُله، إضافة إلى المشروعات الأخرى في مدن مليحة والمدام.

وكان سموه قد أزاح فور وصوله الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق، ليتجول بعدها في أقسام السوق المختلفة، مستمعاً لشرحٍ مفصل عن أعداد المحلات والخدمات التي يقدمها السوق لمرتاديه، والذي يضم 4 أقسام وهي قسم اللحوم وقسم الخضروات والفواكه وقسم الأسماك والفناء الوسطي، بالإضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد التي تضمن جودة المواد الغذائية للمستهلك.

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