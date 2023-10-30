سلطان: لدينا مشروع لمدينة جديدة في الشارقة ستكون من أجمل المدن

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سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

«الشرتا» تفوز بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجنبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية... اقرأ أكثر ⮕

بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة ودورها في توحيد العالم أو تفرقتهالشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة 'هيئة الشارقة للكتاب'.. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يعلن منح الأسر ضعيفة الدخل في الذيد بنايات استثماريةقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيدافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوق الجبيل في مدينة الذيد... اقرأ أكثر ⮕