لعنة الإضراب العمالي تلاحق أعمال «ستيلانتس» في كندا

دعت نقابة عمال السيارات المتحدة الكندية إلى إضراب وطني لأكثر من 8200 من عمال شركة صناعة السيارات «ستيلانتس»، في وقت مبكر من صباح الاثنين.

تأتي الدعوة للتوقف عن العمل في غضون يومين من توصل الشركة الأم لـ «كرايسلر»، وزميلتيها في مجموعة الثلاثة الكبار «جنرال موتورز» و«فورد»، إلى اتفاق مبدئي السبت مع اتحاد عمال السيارات في أمريكا لإنهاء إضراب مستمر منذ ستة أسابيع لنحو 43 ألف موظف، بحسب ما كشفت نقابة العمال.

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات الجديدة في مقاطعة أونتاريو الكندية في مصنعين كبيرين للتجميع ينتجان سيارات كرايسلر سيدان، والحافلة الصغيرة باسيفيكا، ودودج تشالنجر وتشارجر. وقالت نقابة العمال الأمريكية في بيان سابق: «إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، السبت، يتضمن زيادة في الأجر بنسبة 25% في الساعة، إضافة إلى بدلات كلفة المعيشة على العقد الذي يمتد لأكثر من أربع سنوات». مضيفة: «بحلول إبريل/ نيسان 2028، سيصل الأجر الأعلى إلى أكثر من 42 دولاراً في الساعة». headtopics.com

ووافقت شركة «ستيلانتس» أيضاً على تقديم تنازلات بشأن الأمن الوظيفي بما في ذلك إبقاء المصانع مفتوحة في ترينتون، وميشيغان، وتوليدو. مرحبة بعودة عمالها واستئناف العمليات.

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