جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات

أعلنت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عن أسماء المرشحين والمرشحات، ضمن القائمة النهائية للجائزة في دورتها السابعة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبو ظبي والعين للسيدات.

وضمت القائمة، التي أعلنتها لجنة تحكيم الجائزة، المرشحين والمرشحات الـ3 الأوائل بكل فئة من فئات الجائزة، للمستوى الفردي ومستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً للتسجيل في الفئات المختلفة من 14 دولة عربية.

وفي فئة أفضل رياضية إماراتية، ضمت القائمة فريدة عبد الله الظهوري لاعبة الرماية، وصفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة منتخب الشطرنج. وفي فئة أفضل مدرب/مدربة، ضمت القائمة كلا من هشام إسماعيل عز الدين (مصر)، وسناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر). وفي فئة أفضل إعلامية، ضمت القائمة هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال عمار (مصر). headtopics.com

وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تضمنت القائمة لفئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق نادي بني ياس للجوجيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية. وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزة في فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات لعدم استيفاء الملفات المقدمة لمعايير الترشح المطلوبة.

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