حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة الذيد

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوق الجبيل في مدينة الذيد.

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوق الجبيل في مدينة الذيد.

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سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

«الشرتا» تفوز بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجنبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية... اقرأ أكثر ⮕

دبا الحصن.. نهضة شاملة حوّلتها إلى مدينة فاضلةأجمع أهالي وسكان مدينة دبا الحصن، على أن الفكر العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليمالشارقة في 28 أكتوبر / وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “السبت”، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم في نسخته الثالثة تحت شعار 'نتميز باختلافنا'، وينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم. اقرأ أكثر ⮕

سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

'شديدة' تتفوق على 'المطايا' وتتوّج بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة في الشوط المفتوحالشارقة في 28 اكتوبر / وام / تتواصل لليوم الثاني على التوالي في ميدان الذيد لسباقات الهجن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية الذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕