بالدليل القاطع.. ما حقيقة صورة طفل «تنكر بكفن» في غزة؟

ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لطفل متنكر بشكل جثة في غزة يستخدم هاتفاً محمولاً، في إشارة إلى أن عدد القتلى الصادر عن السلطات الصحية ليس بصحيح، في الوقت نفسه الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنّه يشكّك بحصيلة القتلى التي يعلنها الفلسطينيون في غزة، على خلفيّة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، عقب الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكان الرئيس الأمريكي الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، أكّد الأربعاء أنّه «لا يثق» بالحصيلة الفلسطينية. وردّاً على بايدن نشرت وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس، تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من «ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة».
ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على مستوطنات غلاف غزة وأدي إلى مقتل 1400، وفق السلطات.زيّ تنكريّ من تايلاند وجاء في التعليق المرافق للصور أنّها تعود لأخوين فازا في مسابقة أزياء تنكريّة، خلال الاحتفال بعيد الهالويين في مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما في تايلاند. headtopics.com
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