دبا الحصن.. نهضة شاملة حوّلتها إلى مدينة فاضلة

، وإلمام سموه، المعرفي والعملي، بمقتضيات التنمية الشاملة في الإمارة، نجح في تحقيق الطفرة المنشودة، وأحال جميع المناطق البعيدة في الإمارة من بلدات صغيرة إلى مدن كبيرة تعايش نعيم التطور والمدنية، ويرفل أهلها في السعادة، وهو ما حدث في دبا الحصن، حيث أنشأ سموه حزمة من المشروعات حققت النهضة العمرانية لمنطقة أراد لها أن تكون قطاعاً حضرياً يحوز الجودة، وباتت وجهة مهمة للزوار والسياح.

وأكد عدد من سكان دبا الحصن ل«الخليج»، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، قائد فذ يتمتع بكاريزما قيادية، ورؤية عميقة لتطوير موارد إمارته، وعلى رأسها الكادر البشري، من خلال إنشاء مدارس التعليم العام والجامعي، بشكل عام، ومدينة دبا الحصن، على وجه الخصوص، الأمر الذي ساهم في تخريج كوادر متميزة ساهمت في تعزيز مسيرة الشارقة التنموية.

يقول علي أحمد سيف بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي الأسبق لدبا الحصن، إن مشروع سلطان التنموي في الإمارة استثنائي ولافت للنظر، ويدفعنا للوقوف عنده بتأمل عميق، ولا نملك حيال منجزه اللافت إلا أن نثمّن فكره الثاقب وجهوده العظيمة المبذولة، ونتضرع للمولى عز وجل أن يطيل عمره، ويمتعه بموفور الصحة، ونؤكد أن ما تم إنجازه يعقد اللسان من الدهشة، فبعد أن كانت دبا الحصن بلدة صغيرة، مضت بخطى متسارعة ومشاريع نوعية إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق، الاقتصادية والحكومية والسكنية الفاخرة. headtopics.com

ولفت إلى أن المشروع حقق الإضافة المطلوبة والنقلة النوعية للمدينة، بعد أن أنجز سموه عدداً من المنارات الخدمية والاقتصادية والسياحية والخدمية، فقامت مشاريع قطاع الصيد وسوق الخضار والسمك والفواكه والقناة المائية في الواجهة البحرية والممشى المطاطي، باعتبارها متنفسات طبيعية للعائلات والأسر وأهالي المدينة، كما أن القناة فيها المقاهي الترفيهية للزوار والسياح وسكان المدينة، فضلاً عن إنشاء الشاطئ الذي يعد وجهة لإقامة الأنشطة المختلفة، إلى جانب سوق «انوان» عند بداية الجزيرة، وهو سوق نموذجي نشّط...

ويجزم بن يعروف، أن اهتمام سموه المستمر بالمدينة يجعلنا موعودين بمشاريع جديدة، أبرزها مركز تسوق لزيادة حركة السياحة، ومبان حكومية جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والقطاع السكني، تعزيزاً لجهود سموه المخلصة في الاهتمام بأحوال أهله وأبنائه، وقربه الدائم من قضايا المواطنين وحرصه المستمر على تلبية أشواقهم. headtopics.com

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