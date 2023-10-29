أمريكا.. قنبلة عنقودية وذخيرة في ملابس تبرعات

وقالت الشرطة: «تم إخلاء المتجر والمنطقة المحيطة قبل استدعاء فرقة مفرقعات لإزالة القنبلة الصغيرة والذخيرة».

وأفادت المؤسسة في بيان بأن «الموظفين اتبعوا بسرعة بروتوكولات السلامة من خلال إبلاغ إدارة المتجر ومركز التبرع وفرق السلامة التي أهلت المبنى من باب الاحتياط للمتبرعين والموظفين، لكن المؤسسة ومركز التبرعات استأنفا عملياتهما بعد وقت قصير من عمليات الإزالة والتفتيش».

وأضافت المؤسسة، وهي منظمة أمريكية غير ربحية لديها 501 فرع: «القنبلة العنقودية الصغيرة جزء من القنابل العنقودية التي تحتوي على ذخائر صغيرة متفجرة متعددة والتي تُستخدم أثناء المعركة، ويمكن إسقاطها من الطائرات أو إطلاقها من الأرض». headtopics.com

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