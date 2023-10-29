الشيخوخة المتسارعة للسكان في تايلاند «قنبلة موقوتة»

غالباً ما تكتفي نوي البالغة 73 عاماً وقتَ الغداء بتناول قطعة خبز بسيطة، عندما لا تقوى على الوقوف في طابور تحت شمس بانكوك الحارقة للحصول على وجبة شعبية.

وقالت لوكالة فرانس برس في مقر جمعية تُعنى بمساعدة كبار السنّ المعوزين «إذا كان الطقس شديد الرطوبة، آكل فقط شطيرة خبز من متجر البقالة المحلي، أضع عليها بعض الكاتشب». وبيّنت دراسة أجراها مصرف «كاسيكورن» أن أكثر من 20 في المئة من التايلانديين سيكونون تجاوزوا الخامسة والستّين سنة 2029.وأضاف «وسيقع في فقر مدقع عدد كبير من كبار السن الذين يعيش ثلثهم أصلاً تحت خط الفقر، إذ إن لا مدخرات لديهم ولا مداخيل، وبعضهم لا يحصلون على أية مساعدة من أسرهم، إذ هي نفسها شديدة الفقر».

وقالت تشوسري كايوخيو (73 عاماً) في حي خلونغ توي الفقير في بانكوك «أتمنى أن تساعدني الحكومة أكثر لأن تكاليف المعيشة ترتفع بشدة». لكنّ بورين رأى أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، إذ إن الاقتصاد يعاني تقلصاً في القوى العاملة وتباطؤاً في النمو والإنفاق الاستهلاكي. headtopics.com

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