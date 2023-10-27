البيت الأبيض: أمريكا تدعم وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك.

وذكر كيربي أيضا أنه إذا كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفا مؤقتا في أماكن معينة، فإن الولايات المتحدة تدعم ذلك.

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