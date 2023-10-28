السيسي يحذر من تحول المنطقة إلى «قنبلة موقوتة»

المصدر:حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من توسع نطاق الصراع في غزة، قائلاً إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة». وأضاف أنه يجب احترام السيادة المصرية، بعد اعتراض طائرات مسيرة في أعقاب دخولها المجال الجوي المصري، أول من أمس.

وأكد الرئيس المصري، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، مشيراً إلى أن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة. وأكد أن «سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، ونحن حريصون على بناء بلدنا»، لافتاً إلى أن «مصر حريصة على استقرار المنطقة».

ورحّب السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن «الاندفاع في رد الفعل قد يؤدي للندم، وأحذر منه». وذكرت الصحيفة أن «تصادماً مروعاً على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون، أسفر عن مصرع 35 شخصاً، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين». headtopics.com

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